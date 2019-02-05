معرض عشق | جلال كحلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

معرض "عشق" للزجاج المعشّق أي الملوّن والمشكّل في لوحات فنيّة هندسية وجماليّة. الزجاج المعشّق فنّ مرتبط بالذاكرة الفلسطينية التاريخية والتراثية فهو يبرز بشكل كبير في المعمار التقليدي الذي نشاهده في الأماكن الدينية والتراثية والتاريخية.

الزجاج المعشق هو دمج قطع زجاجيّة بألوان متعددة تجمع وتُلصق معًا بطرق مختلفة تؤلّف تصاميم جماليّة وزخرفات يضعها الفنّان برؤيته الخاصة. برز هذا الفنّ في العمارة الإسلامية حيث ساد على شكل زخرفات هندسية استخدمت في المساجد والقصور والفنون المعمارية المختلفة.

وقد كانت مهنة تعشيق الزجاج رائجة في فلسطين، لا سيما في الخليل والقدس، لكنها نظرًا لتغير البيئة الاقتصادي، أصبحت مهنة مهدّدة بالانقراض، ونظرًا لأهميتها التاريخية قام الفنان جلال كحلة بمحاولة لإعادة إحيائها فنيًا في هذا المعرض الشخصي.

يتم تعشيق الزجاج بإضافة أملاح معدنية محددة أثناء تصنيعه ثم يُنحت أو يُشَكل ويرتّب بالشكل المطلوب في أنماط معيّنة يحدّدها الفنان وتَدمج القطع الزجاجية المختلفة بواسطة أشرطة من الرصاص المصهور مدعومة بإطار صلب ليحافظ على تماسك القطع معًا، وقد يُصهَر العمل الفني بعد إعداده من أجل أن يتماسك ويصبح وحدة واحدة.

هذا المعرض مموّل من وزارة الثقافة الفلسطينية وهو يهدف إلى استخدام فن تعشيق الزجاج لتمثيل جماليات وفنون فلسطينية مرتبطة بالذاكرة الفلسطينية تحت الاستعمار، بجانب جماليات فنونية قائمة في فلسطين، سواء تلك البارزة في الأماكن الدينية والتراثية والتاريخية، أو الحرفية.

تنشر فُسْحَة-ثقافية فلسطينية بعضًا من أعمال هذا المعرض.

جلال كحلة

فنان فلسطيني من قرية رمون قرب جنين، مقيم في رام الله، يعمل بطريقة الرسم على الزجاج وتعشيقه، وهو فنّ يعود بالزمن لمئات السنين.