انت الان تتابع تفاصيل خبر تقرير يكشف رغبة 3 دول عربية استضافة قواعد روسية بأراضيها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:50 مساءً - كشف تقرير روسي عن أن 7 دول بينها 3 عربية (ليبيا ومصر والسودان) "أبدت استعدادها" نشر قواعد عسكرية روسية على أراضيها، في حين نفت بعض تلك الدول ذلك في أوقات سابقة.

وذكر موقع "تسار غراد" الروسي أن بعض تلك الدول قبلت أن تسخر بنيتها التحتية في مجال الطيران لخدمة القوات الروسية لديها، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ليبيا

ونقل موقع "تسار غراد"، عن مصدر لم يسمه، أن ليبيا إحدى الدول التي "طلبت قواعد عسكرية روسية على أراضيها".

وأفاد بهذا الصدد أن خليفة حفتر، قائد القوات الليبية المدعومة من مجلس نواب طبرق، "اقترح إقامة قاعدة روسية في بنغازي" ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة طرابلس الغرب، وهي تضم ميناء ضخماً.

وأضاف أن حفتر يتفاوض مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مشيراً إلى أن "القاعدة ستسمح بالتحكم في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، كما ستتمركز في البلاد التي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال أفريقيا"، حسب الموقع الروسي.

يشار إلى أن حفتر زار روسيا أكثر من مرة، منها زيارة أجراها في نوفمبر 2016.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت تصريحات عن حفتر في أبريل 2017، نفى فيها مناقشة إقامة قاعدة عسكرية روسية في بلاده.

مصر

تقرير الموقع الروسي زعم أيضاً أن مصر مستعدة للتعاون مع موسكو؛ وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بأن جميع البنى التحتية في البلاد يمكن استخدامها من قبل أي طائرة عسكرية روسية.

وقالت صحيفة "أزفيستيا" الروسية، في أكتوبر 2016، نقلاً عن مصدر بالخارجية الروسية مقرب من وزارة الدفاع دون أن تسميه، إن موسكو تجري محادثات مع القاهرة حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة "سيدي براني" شمال غربي مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.

في حين رد المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، على ذلك، آنذاك، نافياً ما تردد حول إمكانية بناء قواعد أجنبية في السواحل المصرية.

السودان

كما ادعى "تسار غراد" أن السودان "يمكن أن يصبح دولة أفريقية ثانية فيها قواعد عسكرية روسية؛ حيث يدور الحديث عن ميناء بحري لاستضافة القاعدة".

وأوضح: "ستسمح القاعدة بالتحكم في طرق التجارة إلى أوروبا عبر البحر".

وفي وقت سابق، صرّح رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان السوداني، اللواء الهادي آدم، في مقابلة مع "سبوتنيك"، في 12 يناير الماضي، أن "موافقة روسيا على اتفاقية لتسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية إلى موانئ البلدين يمكن تطويرها مستقبلاً لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية للسودان على البحر الأحمر".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في الـ28 من الشهر ذاته، وجود مدربين روس في السودان، وقال إنهم يعملون بشكل قانوني وعلى أساس اتفاق مع سلطات البلاد.

وكشف تقرير "تسار غراد" أن ثمة 4 دول أخرى وافقت على استضافة قواعد روسية على أراضيها؛ وهي فنزويلا ونيكاراغوا وميانمار وجزر سيشل.

يشار إلى أن روسيا تمتلك في سوريا أكبر وجود عسكري لها على البحر المتوسط في طرطوس والقاعدة الجوية (حميميم)، والتي لها دور بارز في قتال المعارضة السورية وتدمير المدن لمصلحة الأسد.