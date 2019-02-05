شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف» تدعو لمكافحة التنمر والتحرش الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم، من المخاطر التي تشكلها ظواهر العنف والتنمر والتحرش الإلكتروني، على نحو 70% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة من مستخدمي الإنترنت عالميًا، داعية إلى اتخاذ إجراءات تتناسق وتتضافر فيها الجهود، للتصدي للعنف ضد الأطفال والشباب ومنعه على الإنترنت.

وتأتي هذه الدعوة، بالتزامن مع "يوم الإنترنت الآمن"، وبعد استطلاع أجرته "اليونيسف" تلقت فيه نحو مليون مشاركة من 160 بلدًا، بالإضافة إلى مقترحات من سلسلة حوارية بعنوان "القضاءعلىالعنف"، نظمها الطلاب حول العالم.

وأكدت المنظمة أن حصيلة كل ذلك كانت ردودًا معمقة حول ما يمكن أن يقوم به الشباب وأولياء أمورهم والمعلمون وصانعو السياسات، للحفاظ على السلامة في فضاء الإنترنت.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور: "أصبحت شبكة الإنترنت صحراء تنعدم فيها الطيبة، وهذا هو ما يدعو منظمة "اليونيسف" في يوم الإنترنت الآمن أن تنادي الجميع صغارًا وكبارًا إلى أن يتعاملوا بلطف عبر الإنترنت، ويدعونا كذلك إلى اتخاذ إجراءات أكبر لجعل فضاء الإنترنت أكثر أمانًا للجميع".