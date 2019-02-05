شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف» تدعو لمكافحة التنمر والتحرش الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الدعوة، بالتزامن مع "يوم الإنترنت الآمن"، وبعد استطلاع أجرته "اليونيسف" تلقت فيه نحو مليون مشاركة من 160 بلدًا، بالإضافة إلى مقترحات من سلسلة حوارية بعنوان "القضاءعلىالعنف"، نظمها الطلاب حول العالم.
وأكدت المنظمة أن حصيلة كل ذلك كانت ردودًا معمقة حول ما يمكن أن يقوم به الشباب وأولياء أمورهم والمعلمون وصانعو السياسات، للحفاظ على السلامة في فضاء الإنترنت.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور: "أصبحت شبكة الإنترنت صحراء تنعدم فيها الطيبة، وهذا هو ما يدعو منظمة "اليونيسف" في يوم الإنترنت الآمن أن تنادي الجميع صغارًا وكبارًا إلى أن يتعاملوا بلطف عبر الإنترنت، ويدعونا كذلك إلى اتخاذ إجراءات أكبر لجعل فضاء الإنترنت أكثر أمانًا للجميع".
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