شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: لم نكلف أحدًا بالتفاوض عنّا والان نبدء بالتفاصيل
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين: "نحن لم نكلف أحدًا بالتفاوض نيابة عنا، ونحن أصحاب الموقف الأول والأخير في القضية الفلسطينية ولا أحد ينوب عنا ولا أحد يتكلم باسمنا".
وشدد الرئيس عباس، على أن أمريكا لم تعد مؤهلة وحدها للقيام بدور الوساطة لانحيازها لإسرائيل، وما اتخذته من قرارات مخالفة للقانون الدولي حول القدس واللاجئين وغيرها، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدمًا في طريق السلام، وهنا تأتي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي ودُوَله الأعضاء إلى جانب مجلس الأمن.
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