- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «اللاجئين» تدعو لإنهاء العنف ضد الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في بيان عقب زيارتها للمخيم كوتابالونغ في بنغلاديش، إن اختبار وقياس أي حكومة، يتمثّل في كيفية تعاملها مع أكثر الناس ضعفًا في المجتمع، ومن يقفون لصالح الضعفاء ويتحدثون عن الفظائع المرتكبة ضدهم، داعيةً إلى وجوب محاسبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بأفعالهم.
وأكدت المبعوثة الخاصة أن ما تحقق على الأرض ضئيل جدًا، مشيرةً إلى أن الروهينجا لا يمكن أن يعودوا إلى ميانمار في هذا الوقت، وأن جيلًا من أطفال الروهينجا، الذين حُرم كثير منهم من حقهم لفترة طويلة جدًا في ميانمار، ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى التعليم الذي يستحقونه.
وأشارت إلى أن زيارتها تهدف إلى الوقوف على ما يمكن فعله، لضمان أن يتمكن أطفال الروهينجا من الحصول على التعليم بمؤهلات معترف بها، يحتاجون إليها للحفاظ على رؤية واضحة لمستقبلهم، وعندما تسمح الظروف بإعادة بناء مجتمعاتهم في ميانمار.
كانت هذه تفاصيل خبر «اللاجئين» تدعو لإنهاء العنف ضد الروهينجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.