باريس تطالب واشنطن وموسكو بتمديد معاهدة "نيو ستارت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت فرنسا، الثلاثاء، الولايات المتحدة وروسيا إلى تمديد العمل بمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الترسانتين النوويتين للبلدين "إلى ما بعد العام 2021"، وذلك بعد تعليق العمل بمعاهدة الحد من انتشار الصواريخ النووية المتوسطة المدى.



وقالت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، خلال جلسة أسئلة وأجوبة داخل مجلس الشيوخ: "علينا أن نكون متنبهين وألا نعتبر أن معاهدات الحد من التسلح باتت جزءا من التاريخ طواها الزمن".

وتابعت: "بمواجهة الوضع الدولي الحالي المضطرب الذي نعيشه، باتت هذه المعاهدات ضرورية أكثر من أي يوم مضى".



وكانت واشنطن وموسكو تبادلتا الاتهامات بخرق معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة المدى، قبل إعلانهما تعليق العمل بهذه المعاهدة الموقعة عام 1987.

وتحظر هذه المعاهدة على الدولتين الموقعتين وحدهما استخدام الصواريخ البرية ذات المدى بين 500 و5500 كلم.

وتابعت الوزيرة الفرنسية: "نحن أمام مخاطر الدخول مجددا في سباق تسلح"، مضيفة "لذا، ندعو روسيا والولايات المتحدة إلى تمديد العمل بمعاهدة نيوستارت حول الترسانات النووية إلى ما بعد 2021، والتفاوض حول معاهدة جديدة" تحل محل القديمة.

وكانت معاهدة نيو ستارت وقعت عام 2010، وكانت آخر معاهدة توقع بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وهي تقضي بخفض الترسانتين النوويتين الأمريكية والروسية، وينتهي العمل بها بعد سنتين.