أول رد من الرئيس الفنزويلي على تهديدات ترامب

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رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تهديده بإرسال قوات إلى فنزويلا. علق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغزو بلاده عسكريا. ووصف مادورو ما أعلنه ترامب بأنه ضرب من الجنون، معتبرا أن تفكير ترامب في إرسال قوات إلى بلد لا بد أن يدافع عن نفسه ضربا من الجنون، معتبرا أن ما أعلنه ترامب غير شرعي وإجرامي. وكان ترامب أكد في تصريحات صحفية أنه يعتبر إرسال قوات إلى فنزويلا واحدا من الخيارات.

وندد الرئيس الفنزويلي بموقف اليمين المتآمر في بلاده الذي يرجو أن تغزو القوات الأجنبية وطنه.. وتساءل: إلى أين ستصل هذه المعارضة؟وعن السبب وراء استعداد ترامب لإرسال قوت لغزو فنزويلا قال مادورو: إن "ترامب يريد أن يفعل ذلك من أجل النفط وغيره من ثروات فنزويلا الطبيعية".وأكد مادورو أن فنزويلا تستعد للغزو

وندد الرئيس الفنزويلي بموقف اليمين المتآمر في بلاده الذي يرجو أن تغزو القوات الأجنبية وطنه.. وتساءل: إلى أين ستصل هذه المعارضة؟ وعن السبب وراء استعداد ترامب لإرسال قوت لغزو فنزويلا قال مادورو: إن "ترامب يريد أن يفعل ذلك من أجل النفط وغيره من ثروات فنزويلا الطبيعية". وأكد مادورو أن فنزويلا تستعد للغزو العسكري الممكن قبل أن يضيف أن فنزويلا لن تشهد حربا، فالغلبة هناك ستكون للسلام.

وتسعى الولايات المتحدة والغرب إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي، واعترفت واشنطن وكندا وعدد من دول أمريكا الجنوبية بزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. لكن مادورو يحظى بتأييد الصين وتركيا روسيا التي حذرت من مغبة "التدخلات المدمرة" في الشأن الفنزويلين.

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