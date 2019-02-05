الان تتابع الأمن الإيراني يعتقل أكثر من 20 مواطنا أحوازيا في الفلاحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الأمن الإيراني أكثر من 20 مواطنا أحوازيا، بينهم عدد من المنتمين لـ”أهل السنة والجماعة”، وذلك في قضاء الفلاحية.

وكشف شهود عيان أن العشرات من عناصر الأمن الإيرانية، ترفقهم مجموعة من مليشيا الباسيج، شنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة، بمدينة الفلاحية والقرى التابعة لها، أسفرت عن اعتقال المواطنين.

وأكدت مصادر محلية في تصريحات صحفية، أن المعتقلين تم نقلهم إلى سجون تابعة للأمن الإيراني، بالأحواز العاصمة.

وكشفت المصادر عن تحديد أسماء وأعمار عدد من المعتقلين وهم: حمود عبد الزهراء أبو غازي الشلیباوي (٥٠ عاما)، غازي حمود الشلیباوي (٢٢ عاما)، یوسف عبد الأمير الشلیباوي (٣٠ عاما)، حیدر عبد الرضا الشلیباوي (٣٠ عاما)، رسول عبيرة الشلیباوي (٤٥ عاما)، علي رزيج الشلیباوي (٢٠ عاما).

وشملت قائمة المعتقلين الذين أمكن تحديد أسمائهم وأعمارهم أيضا كلا من: طالب حمود الشلیباوي (٢٠ عاما)، حکیم حميد الدریساوي (٣٥ عاما)، جاسم الخنفري (٣٠ عاما)، سید خلیل سید إبراهیم طاهري الموسوي (٣٩ عاما)، عبد العظیم مجيد العچرشاوي (٣٥ عاما)، ریسان وليد الشلیباوي (١٧ عاما).