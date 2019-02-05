السيسي يشيد بجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث أكد عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر ودولة الإمارات، وفقا للعين الإخبارية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن "السيسي رحب بالشيخ سلطان بن محمد القاسمي في بلده الثاني مصر"، مؤكداً أن "ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك".

وأكد، في بيان، أن "السيسي عبر عن اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر التي تؤكد ما يكنه من مشاعر وتقدير تجاه مصر".

ومن جانبه، وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الشكر إلى الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة لديه.

كما أشاد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بدور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.