حاكم الشارقة يوافق على تمويل إنشاء مستشفى نقابة الصحفيين المصرية

وافق الشيخ الدكتور سلطان القاسمي علي تمويل إنشاء مستشفى نقابة الصحفيين المصرية عقب اجتماعه المغلق مع أعضاء مجلس النقابة.

وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المصرييين، إنه عرض على القاسمي خلال وجوده دعم وتمويل مستشفى نقابة الصحفيين، مضيفًا أنه وافق على تمويل انشاء المستشفي بـ6أكتوبر.

وأوضح سلامة أنه لاتعارض بين البروتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربي، وتمويل الشيخ القاسمي للمستشفي، قائلاً: "موافقة الشيخ سلطان القاسمي أراحتنا كثيرًا ولن تكلفنا أي أعباء إضافية".

كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة،عقد اجتماعا بحضور الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الاماراتية، وذلك على هامش زياراته لمقر نقابة الصحفيين ضمن جولاته بمصر.

شارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام النقابة و خالد ميرى وإبراهيم أبو كيلة وكيلا النقابة، وأيمن عبد المجيد و جمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة .

وأهدى مجلس نقابة الصحفيين للشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية درع النقابة.