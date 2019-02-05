شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحث الهند على وقف انتهاك حقوق الشعب الكشميري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد) حثّ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف الرحمن علوي، الهند على وقف انتهاك حقوق الشعب الكشميري. حثّ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف الرحمن علوي، الهند على وقف انتهاك حقوق الشعب الكشميري. وأوضح في كلمته التي ألقاها اليوم (الثلاثاء) في الجمعية التشريعية لإقليم كشمير الحرة ـ الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير ـ أنه يجب على الهند الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والسماح بحرية التعبير عن الرأي في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من الإقليم، مجددًا التزام باكستان بمواصلة الدعم الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي لنضال الشعب الكشميري، حتى يتمكن من نيل حقه المشروع في تقرير المصير.



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