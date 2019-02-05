شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد تعلن دعمها للتعديلات الدستورية وتصفها بالإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، تأييدها التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية وتتلائم مع الظرف السياسى الذى تمر به البلاد فى الوقت الحالى.

وأضافت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن تلك التعديلات الدستورية تتلائم أيضا مع الظرف الإقليمى والمتغيرات التى يشهدها الإقليم الآن .

ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إلى أن هذه التعديلات الدستورية لها جدوى ولها منطق وظهورها فى الوقت الحالى أمرا طبيعيا بسبب الاستقرار الذى تشهده المصرية، مضيفة:" إذا تمت أى تعديلات دستورية فى أوقات غير مستقرة فيها البلاد تصاحبها دائما مواد تصل للعوار.