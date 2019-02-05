خارجية فلسطين دانت إعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

دانت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ "تصعيد عصابات المستوطنين الارهابية لاعتداءاتها الهمجية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم"، مؤكدة أن "اعتداءات قطعان المستوطنين وميليشياتهم المسلحة تأتي في إطار توزيع الأدوار مع قوات العدو الإسرائيلي وأذرعها المختلفة لتنفيذ ​سياسة​ وتوجهات اليمين الحاكم في ​اسرائيل​ الهادفة الى تكريس ضم وتهويد المناطق المصنفة (ج) و​القدس الشرقية​ المحتلة، ومحاولة فرض "القانون الاسرائيلي" عليها بقوة الاحتلال".

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