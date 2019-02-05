مسؤول عراقي: بغداد سيتضرر من العقوبات الأميركية على إيران

أكد مستشار ​الأمن​ الوطني ​العراق​ي، رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ​فالح الفياض​، أن "العراق سيتضرر من ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على ​إيران​"، مشيراً إلى أن "لا يمكن فصل العراق عن تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران والعراق يعاقب جزئيا بسبب منظومة العقوبات".

ولفت إلى أن "المنطقة بحاجة إلى معادلة استقرار حقيقية لإنهاء الأزمات التي تعيشها، ونحن نؤمن بأن نظريات الأزمات و​العنف​، باتت خاسرة والوضع الأمني في العراق مهم للمنطقة، عموما ظهور تنظيم "داعش" الارهابي حرك مكامن الشعب وأثر في كل المنطقة".

وشدد الفياض على أن "المنطقة ككل تعاني من تداعيات عدم الاستقرار، وخلق المشاكل، وهذا المنهج السلبي بدأ يواجه المشاكل"، مشيرا إلى أنه "متفائل بأن المنطقة مقبلة على معادلة منتظمة".