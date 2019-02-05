أ.ف.ب: أردوغان يرى أن المسائل العالقة مع اليونان يمكن حلها سلميا

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ رأن أن المسائل العالقة مع ​اليونان​ يمكن حلها سلميا". ولفت أردوغان إلى "أننا مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيستسيبراس إطلاق رحلات بحرية لنقل الركاب والسلع بين إزمير وسلانيك، وإنشاء خط حديدي سريع بين إسطنبول وسلانيك"، آملاً أن "لا تصبح اليونان ملاذاً آمناً لأعضاء منظمات إرهابية مثل غولن و PKK". وأكد الرئيس التركي "أننا نجدد مطالبة اليونان بتسليم الانقلابيين الأتراك الفارين إليها".

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