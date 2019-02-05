نتانياهو: إسرائيل ملتزمة بكبح جماح القوى المتطرفة الشيعية والسنية

أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ أن "إسرائيل ملتزمة بكبح جماح القوى الإسلامية المتطرفة الشيعية التي تقاد من قبل ​إيران​ والقوى المتطرفة السنية التي تقاد من قبل داعش"، معتبراً أن "إسرائيل لا تحمي نفسها فحسب بل هي تحمي ​أوروبا​ أيضا".

وخلال لقاء مع رئيس ​النمسا​ ألكسندر فان دير بيلي، رأى نتانياهو أن "إيران تدعو على الملأ إلى تدميرنا ونحن ملتزمون بمنعها من الحصول على أسلحة نووية ستوجه ضدنا ولكننا ملتزمون أيضا بصد عدوانهم في ​سوريا​".