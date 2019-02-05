أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل ملتزمة بكبح جماح القوى الإسلامية المتطرفة الشيعية التي تقاد من قبل إيران والقوى المتطرفة السنية التي تقاد من قبل داعش"، معتبراً أن "إسرائيل لا تحمي نفسها فحسب بل هي تحمي أوروبا أيضا".
وخلال لقاء مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلي، رأى نتانياهو أن "إيران تدعو على الملأ إلى تدميرنا ونحن ملتزمون بمنعها من الحصول على أسلحة نووية ستوجه ضدنا ولكننا ملتزمون أيضا بصد عدوانهم في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: إسرائيل ملتزمة بكبح جماح القوى المتطرفة الشيعية والسنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.