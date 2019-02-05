مفوضية أوروبا: يمكن التوصل لاتفاق بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا حتى نهاية 2019

رأى رئيس مديرية ​المفوضية الأوروبية​ لشؤون الطاقة دومينيك ريستوري، أنّه "يمكن التوصّل إلى عقد اتفاق بشأن مواصلة إمدادات ​الغاز​ الروسي إلى بلدان ​الاتحاد الأوروبي​ عبر أراضي ​أوكرانيا​، على الرغم من أنّ المحادثات الوزارية الثلاثية بهذا الشأن، من المتوقّع أن تستأنف فقط، في أيار المقبل".

وكان قد عقد اجتماع ثلاثي بين ​روسيا​ وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، يوم 21 كانون الثاني الماض في ​بروكسل​، بشأن "ترانزيت" الغاز، وحضره وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة ماروش شيفتشوفيتش، وزير الخارجية الأوكرانية بافل كليمكين، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميلر ورئيس شركة "نفطو غاز" أندري كوبوليف.