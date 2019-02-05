بن زايد أمر بتشييد بيت العائلة الإبراهيمية بأبوظبي تخليدا لذكرى زيارة البابا والطيب

أمر ولي عهد ​أبو ظبي​ الشيخ محمد بن زايد بـ"تشييد بيت العائلة الإبراهيمية في ​أبوظبي​ تخليدا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة للبابا فرنسيس والإمام ​أحمد الطيب​"، معتبراً أن "تشييد بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي تعبير عن حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي يعيشه مجتمع دولة ​الإمارات​".

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