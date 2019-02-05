طالبان أفغانستان: نعول على انسحاب القوات الأميركية خلال أشهر وليس سنوات

أعربت حركة "طالبان" عن أملها بـ"أن يستغرق انسحاب ​القوات​ الأمريكية من ​أفغانستان​ أشهرا، وليس سنوات"، مشيرة إلى "إحراز تقدم في المفاوضات مع ​الولايات المتحدة​"، لافتةً إلى أن "المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة قبل أيام كانت ناجحة".

وأوضحت أنه "تم الاتفاق مع الأميركيين على ملفين من أجندة المفاوضات، هما انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بشكل كامل، وعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد الحركة"، مشيرةً إلى أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول زمني لانسحاب ​القوات الأميركية​ من أفغانستان".