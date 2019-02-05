روحاني: تصريحات ترامب عن العراق وايران هراء

وصف الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ تصريحات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ حول تواجد ​القوات​ الاميركية ​العراق​ لمراقبة ايران بانها هراء ومرفوضة تماما، متوجها الى ترامب قائلا: "أنت تعادي شعوب منطقتنا، وتتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية وغير مقبولة لأي شخص، أنت تقول اننا سنبقى في العراق، لقد قلت أنكم بقيتم في العراق لمحاربة ​الإرهاب​، وكان جيدا انك كشفت عن نواياك بانكم في العراق ليس بسبب الإرهاب ولا من اجل الشعب العراقي، وانما تريدون البقاء في العراق لمراقبة ايران".

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