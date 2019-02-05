الشرطة الإسبانية ألقت القبض على أعضاء عصابة إيطالية كانوا ينقلون مخدرات إلى إيطاليا

أعلنت الشرطة الإسبانية، "أنّها أجرت مداهمات جنوبي البلاد، أدّت إلى إلقاء القبض على 14 شخصًا بينهم أعضاء في عصابة "كامورا" وهي إحدى العصابات الإيطالية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المداهمات نُفّذت بالاشتراك مع الشرطة الإيطالية، ونتج عنها تفكيك واحدة من أبرز منظمات تهريب المخدرات الدولية وأكثرها عنفًا في كوستا ديل سول الإسبانية وكامبو دي جبل طارق"، موضحةً أنّ "أعضاء عصابة "كامورا" كانوا يتولّون نقل المخدرات إلى إيطاليا".
وبيّنت الشرطة أنّ "التحقيق يجري مع سبعة آخرين من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا وجمهورية الدومنيكان ضمن القضية".
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