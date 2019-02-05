الشرطة الإسبانية ألقت القبض على أعضاء عصابة إيطالية كانوا ينقلون مخدرات إلى إيطاليا

أعلنت ​الشرطة الإسبانية​، "أنّها أجرت مداهمات جنوبي البلاد، أدّت إلى إلقاء القبض على 14 شخصًا بينهم أعضاء في عصابة "كامورا" وهي إحدى العصابات الإيطالية".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "المداهمات نُفّذت بالاشتراك مع ​الشرطة الإيطالية​، ونتج عنها تفكيك واحدة من أبرز منظمات تهريب ​المخدرات​ الدولية وأكثرها عنفًا في كوستا ديل سول الإسبانية وكامبو دي ​جبل طارق​"، موضحةً أنّ "أعضاء عصابة "كامورا" كانوا يتولّون نقل المخدرات إلى ​إيطاليا​".

وبيّنت الشرطة أنّ "التحقيق يجري مع سبعة آخرين من ​بريطانيا​ وإيطاليا و​إسبانيا​ و​رومانيا​ وجمهورية الدومنيكان ضمن القضية".