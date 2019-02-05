فادي جريصاتي: كنت من أوائل من طالب بتوقيع الوزراء على استقالاتهم

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، خلال حديث تلفزيوني، "أنني كنت من أوائل من طالب بتوقيع وزراء "​التيار الوطني الحر​" على استقالاتهم"، مشيراً إلى أنها "تطبق علي شخصياً وللخائفين على حريتي وكرامتي، لا تخافوا".

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