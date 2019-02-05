أكد وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​، خلال حديث تلفزيوني، ان "الإستقالات التي تقدم وقعها وزراء "​التيار الوطني الحر​" كتب على رأسها "جانب رئيس ​مجلس الوزراء​"، وهي موجهة إلى رئيس ​الحكومة​ وليس إلى رئيس الحزب"، مشيراً إلى أنها "لا تخالف ​الدستور​ والقوانين".

كانت هذه تفاصيل خبر سرحان: الإستقالات قدمت إلى رئيس الحكومة وهي لا تخالف الدستور والقوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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