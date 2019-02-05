المنلا: كل مشاريع "سيدر" تم الموافقة عليها من البنك الدولي

وخلال حديث تلفزيوني، لفت المنلا إلى ان "​الشعب اللبناني​ يترحم على أيام الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ والوضع السياسي اليوم بات أسوأ بسبب المناكفات دون طرح البديل".

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