شدياق: اعترضنا باجتماع لجنة البيان الوزاري على موقف باسيل بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

أعلنت وزيرة التنمية الإدارية ​مي شدياق​، بعد جلسة لجنة ​البيان الوزاري​ في السراي الحكومي، "أنّنا اعترضنا على أنّ موقف رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بشأن عودة ​سوريا​ إلى ​الجامعة العربية​ غير متفق عليه"، مبيّنةً أنّ "هذا موضوع تجاذب، ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هو الناطق باسم الحكومة ويعبّر عن موقفها، ولكن عندما يتحدث وزير للخارجية خارج ​لبنان​ فهو يعبّر عن موقف لبنان وبالتالي هذا غير مقبول".

وأوضحت "أنّنا اعترضنا على ما يحصل لأنّ موقف باسيل قبل صدور البيان الوزاري يستبق الحكومة ويلزمها بموقف لا يعبر عنها مجتمعة".

وعن موقف الحريري، لفتت شدياق إلى أنّ "الحريري يريد الإسراع في إنجاز البيان الوزاري، ولكنّه أكّد أنّ الموقف الرسمي يعبّر عنه رئيس الحكومة، واصفًا موقف باسيل بالمشكلة".