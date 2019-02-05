قمر الدين عرض مشاريع إنمائية مع برنامج الأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية

إستقبل رئيس ​بلدية طرابلس​ ​أحمد قمرالدين​ في مكتبه في القصر البلدي بطرابلس، وفدا من برنامج ​الأمم المتحدة​ الانمائي تقدمه مدير البرنامج في الشمال الآن شاطري، بحضور الاستشاري شوقي فتفت، عضو المجلس البلدي أحمد المرج ورئيسة مصلحة الهندسة عزة فتفت.

وتركز البحث حول تأهيل الجزء الجنوبي من طلعة الرفاهية، وأطلع الوفد قمرالدين على "تقدم الأعمال والخيارات المطروحة في الموقع والتعامل مع المشروع لجهة ​البنى التحتية​ والتنسيق مع مصلحة الهندسة في البلدية والاستفادة من تحسن الطقس لتقليص مدة العمل بالمشروع وبالتالي تسليمه بالسرعة الأزمة".

ثم إستمع قمر الدين من وفد ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ إلى تطور العمل في برنامج دعم ​المجتمع اللبناني​ الممول من الوكالة الأمريكية، إذ ترأس الوفد مدير البرنامج رث غوريان وضم بلال الأيوبي وبلال حسين.

وتطرق الحديث إلى المشروع من قبل البرنامج، وهو عبارة عن دعم مشروع "الفيحاء تفرز"، عبر زيادة عدد حاويات الفرز ونقاط الجمع وكيفية نقلها وتدويرها بطرق حديثة".

وشدد قمرالدين على" ضرورة إنجاح المشروع في محاولة جدية للتخفيف حجم ​النفايات​ الواصلة إلى المكب"، شاكرا تعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".