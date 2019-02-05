أكدت معلومات الـ LBC أن "قيادتي الحزب "التقدمي الاشتراكي" وتيار "المستقبل" اتفقتا على التهدئة الاعلامية ومعالجة الأمور بجهود تبذل من الجهتين".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـLBC: اتفاق بين قيادتي الاشتراكي والمستقبل على التهدئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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