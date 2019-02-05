رأى النائب السابق اسماعيل سكرية، أنّ "قرار وزير الصحة العامة الأسبق تخفيض أسعار عدد من الأدوية قبل انتهاء ولايته، ليس صدفة، وهو نوع من "القوطبة" على وزير الصحة الجديد جميل جبق".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "الأدوية الّتي تمّ تخفيض أسعارها هي قليلة التداول، والأسعاؤ الأكثر تداولًا لا تزال تكوي جيبة المواطن"، لافتًا إلى أنّ "هذه الخطوة أتت "حفر وتنزيل" بعد كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وقبل ساعات من استلام جبق لمهامه".
كانت هذه تفاصيل خبر اسماعيل سكرية: تخفيض حاصباني لأسعار الأدوية ليس صدفة ونوع من "القوطبة" على جبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.