علمت قناة الـ"OTV" أن "وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ كانت تنوي ​الاعلان​ عن ازالة البلوكات الاسمنتية من محيط ​وزارة الداخلية​ خلال التسلم والتسليم غداً في وزارة الداخلية".

كانت هذه تفاصيل خبر OTV: الحسن كانت تنوي الاعلان عن ازالة البلوكات الاسمنتية من محيط الوزارة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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