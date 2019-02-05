حيا الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "وزير الاعلام ​جمال الجراح​ الذي تبنّى مشروع إلغاء ​وزارة الاعلام​، وجعله بنداً في ​البيان الوزاري​؛ عسى ان لا يبقى البيان حبراً".

كانت هذه تفاصيل خبر الرياشي حيا الجراح على تبني شروع إلغاء وزارة الاعلام وجعله بندا بالبيان الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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