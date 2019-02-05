زلزال قوته 5.6 درجات يهز منطقة قرب جامو وكشمير بشمال الهند

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالاً قوته 5.6 درجات وقع قرب ولاية جامو وكشمير في شمال الهند، اليوم الثلاثاء.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني، إن الزلزال وقع على بعد 118 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة سريناجار في جامو وكشمير.

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