الحوثيون يحرقون مكتبة الجامع الكبير بمحافظة صنعاء اليمنية

عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية - ارشيفية

وكالات

قامت ميليشيات الحوثي الانقلابية بإحراق مكتبة الجامع الكبير في مديرية بني بهلول بمحافظة صنعاء اليمنية.



ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية الليلة، وأشارت إلى أن المكتبة تحتوي على مجموعات نادرة وقيمة من الأمهات والمتون والكثير من الكتب القيمة والنادرة.



وقالت مصادر محلية - بحسب قناة العربية الإخبارية إن عناصر من جماعة الحوثي أقدموا على هذه الجريمة لأسباب طائفية، مشيرة إلى أن الميليشيات تسللت ليلاً إلى الجامع وكسروا المكتبة وأخذوا الكتب التي تتواجد

في مكتبة الجامع.



وتشير المصادر إلى أن هذه الكتب تم شراؤها عبر سنين من تبرعات الأهالي، من معارض الكتاب، إضافة إلى كتب خاصة تبرع بها البعض لنشر الوعي الثقافي.



وقد أثارت هذه الجريمة الحوثية استياء أهالي المنطقة حيث وصفوها بالجريمة الإرهابية التي لم تقدم عليها حتى عناصر داعش.