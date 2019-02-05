محمد بن زايد يأمر بتشييد بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي

وكالات

أمر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص مساحة أرض في جزيرة "السعديات"، لتشييد معلم حضاري جديد يطلق عليه اسم "بيت العائلة الإبراهيمية".

وجاء الأمر، تخليدا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة لشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس، لدولة الإمارات، وإطلاقهما من أبوظبي "وثيقة الأخوة الإنسانية".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإن المعلم الديني الفريد يرمز إلى حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في مجتمع دولة الإمارات، كما أنه سيستقي نهجه من الوثيقة التاريخية التي وُقّعت في دولة الإمارات بين الإمام الأكبر وقداسة

البابا، التي تُبشر بعهد جديد للإنسانية، تتقارب فيه الشعوب والطوائف والأديان باختلافاتها وتنوعاتها .. وسيكون الصرح الجديد إحدى المعالم البارزة على مستوى الدولة والعالم.

وأشارت الوكالة إلى "وثيقة الأخوة الإنسانية" تدشن مرحلة جديدة من التعايش والتسامح بين أتباع الأديان، حيث دعا من خلالها الرمزان العالميّان جميع المؤمنين وغير المؤمنين إلى العيش المشترك، واحترام حُريّات الاعتقاد والتعبير والممارسة، وحَضّا البشر على تقدير التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس واللغة، فتلك حكمة لمشيئة إلهية .. كما تؤكد الوثيقة

في إحدى مبادئها على أن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، من شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية.

ودعت الوثيقة إلى وقف دعم الحركات الإرهابية والمتطرفة بالمال أو بالسلاح أو التخطيط أو التبرير أو بتوفير الغطاء الإعلامي لها، واعتبار ذلك من الجرائم الدولية التي تُهدد الأمن والسلم العالميين، ويجب إدانة ذلك التطرف بكل أشكاله وصوره.

وقد شهد حفل توقيع الوثيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمشاركين في "المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية" الذي احتضن أكثر من خمسمائة قائد ديني وروحي من مختلف دول العالم.