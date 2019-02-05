الإدمان في إيران : سبيل الناس للنسيان

ارشيفية

كتب - محمد علي محمد

يعد الإدمان واحدا من المشاكل التي تواجه إيران حاليا، حيث تشير الإحصائيات الرسمية للنظام الإيراني الي وجود نحو 2 مليون و88 ألف مدمن في ايران، و مشيرة إلى أن هناك نحو ألف آخرين يتعاطون المخدرات من قبيل التسلية.

وشكّلت النساء نسبة حوالي 10 % من هذا الرقم، حيث تعتبرها مؤسسات حقوق الانسان والمرأة أقل بكثير من عدد النساء المدمنين، وليس ذلك فحسب، بل انه ايضا يولد في ايران 7500 طفل مدمن سنويا ، اي بمعدل 20 طفل يوميا .

و صرح علي هاشمي، رئيس لجنة مكافحة المخدرات المستقلة بأنه لا يريد أن يصف الوضع بالمأسوي، مشيراً إلى تقرير صدر في عام 2011 مفاده بأن عدد المدمنين

في ايران 4 مليون شخص، لافتا إلى أن النظام "لم يسمح بنشره، بحجة أن الرقم مبالغ فيه وغير صحيح".

ويعاني الشعب الايراني من توافر المخدرات، والتي لم يرتفع سعرها بالرغم من الاضطربات في العملة الاجنبية، حيث صرح سعيد صفاتيان، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام بأنه "رغم وجود اضطرابات في العملة الأجنبية، وبينما كان الكل ينتظر ارتفاع أسعار المخدرات ضعفين علي الأقل، لكنه لم يحصل ذلك".

وأضاف صفاتيان أن اقتصاد المخدرات يشكل العمود الفقري لغسل الأموال، مشيراً إلى إجراء "80 ألف مليار تومان عملية غسل الأموال جراء المخدرات في إيران

وهذا رقم كبير جدًا وقد تصل إلى ميزانية بضع وزارات، و هذا الرقم يعادل قرابة الضعفين لنسبة الدعم الحكومي النقدي في إيران".

ويقول المراقبون إن هذا الربح يصب مباشرة في جيب قوات حرس الحدود جراء تهريب المخدرات.

وتشير التقارير إلى أن الادمان طال جميع شرائح المجتمع الايراني، حتي لاعبي المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم، حيث صرح نيما نكيسا، لاعب كرة قدم ايراني سابق بأن 17% من لاعبي المنتخب الوطني علي مدي السنوات الخمس عشر الماضية من فريق الشباب "أصبحوا الان مدمنون".

ويتسائل الخبراء والنشطاء الحقوقيون عن كيفية القضاء علي الادمان في ايران، ليجدوا ان الامر صعب ومعقد للغاية، حيث أن الرياضة التي يجب ان تمنع الناس عن الادمان اصبح الان اهلها مدمنين، كذلك فساد المؤسسات الحكومية من قوات حرس الحدود و المخابرات.

و يري الخبراء أن حل تلك الازمة مرتبط بحل المشكلة الاقتصادية ومعالجة مشكلة البطالة.