غداة زيارة أمير قطر.. رسالة من أمير الكويت إلى ولي العهد السعودي

بعث أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، رسالة مع موفد خاص إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وتأتي الخطوة غداة زيارة خاطفة ليوم واحد قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الكويت، حيث أجرى مباحثات تطرقت إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.



ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم، فإن نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، محمد عبد الله المبارك الصباح، سلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



ولم توضح الوكالة مضمون الرسالة، غير أنها قالت إنه "جرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة".



ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية، التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.



وأمس، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، في تصريح إذاعي، إن بلاده تواصل وساطتها في الأزمة الخليجية وتتطلع لحلها.



وأضاف أنه "لا جديد في الأزمة الخليجية، والكويت منفتحة على كل الأفكار، ومستعدة لبلورة أفكار جديدة بما يعيد وحدة الصف الخليجي".