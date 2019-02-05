كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا.. اعتقال 22 شخصاً للاشتباه بانتمائهم لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، 22 شخصاً للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، حسب ما قال مكتب المدعي العام في مدينة إسطنبول.

وداهمت الشرطة 28 منزلاً في عملية قبيل الفجرفي إسطنبول ومحافظة كوجالي المجاورة، وفقاً لبيان من مكتب المدعي العام أرسل عبر البريد الإلكتروني.

وضبطت الشرطة وثائق ومواد رقمية تردد أنها تخص التنظيم الإرهابي، كما أورد البيان دون توضيح التفاصيل.

ووجهت السلطات اتهامات إلى المعتقلين بدعم تنظيم داعش في مجالات مثل الدعم اللوجيستي والتمويل والتجنيد، فضلاً عن المشاركة في الهجمات التي يشنها التنظيم الإرهابي في سوريا.

وتلقي تركيا باللائمة على داعش في العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها بين عامي 2015 و2017، والتي أسفرت عن مقتل العشرات.