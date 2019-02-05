استطلاع “اليوم24”.. 75% من قراء الموقع ضد استفادة بنكيران من معاشه الاستثنائي

تزامنا مع الجدل الكبير الذي خلفته تصريحات رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، والتي تحدث فيها عن استفادته من معاش استثنائي، ورغم التوضيحات التي قدمها ابن كيران، لا زال جزء مهم من المغاربة يعبرون عن رفضهم لهذه الخطوة.

وفي استطلاع للرأي أطلقه موقع “اليوم 24” على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرح فيه سؤال “هل استفادة رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران من معاش اسثنائي منحه إياه الملك أمر مقبول؟”.

الاستطلا الذي ضم صوت 7201 شخصا، أظهرت نتائجه أن 75 في المائة ممن أدلوا برأيهم ضد استفادة ان كيران من معاش استثنائي، فيما لم يبد سوى 25 في المائة ممن أدلوا برأيهم، تأييدهم للمعاش الاستثنائي لابن كيران.

يشار إلى أنه بعد مرور حوالي سنتين على إعفائه من منصب رئيس الحكومة، خرج عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للعدالة والتنمية، ليعقد، لأول مرة، ندوة صحافية بمنزله، استدعى إليها بعض الصحافيين والصحافيات.

وأوضح ابن كيران أن سبب تنظيمه للندوة الصحافية، هو بما اعتبره الحملة التي كانت في المواقع الاجتماعية أساسا، وببعض الجرائد على بالخصوص وعلى الحزب مضيفا: “قالوا عني عميل للبصري وبوليسي وابنتي تقرأ في إسبانيا وأرسلها بالهيليوبتر، وحتى حاجة ما شدات، تا جا المعاش”.