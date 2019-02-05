الخلفي: عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 16 حالة

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الوفيات بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1)، ارتفع إلى 16 حالة.

وأضاف الوزير أن 20 حالة لأشخاص مصابين بفيروس إنفلونزا الخنازير تماثلت للشفاء، في الوقت الذي ما زالت فيه 36 حالة أخرى في طور العلاج.

وكانت قد وصلت، صباح السبت، إلى المغرب، الدفعة الأولى من عقار تطعيم “تاميفلو” المضاد لفيروس أنفلونزا الخنازير إلى المغرب، بعد أن سجل انتشار هذا المرض بشكل كبير في عدد من مدن المملكة.

وتتكون هذه الدفعة من 1000 علبة من “تاميفلو” جرى توريدها من مدينة بازل السويسري، وهي دفعة أولى من أصل 15 ألف علبة تقدم المغرب بطلبها من مجموعة روش لصناعة الأدوية.

الكمية الأولية شرع في توزيعها من قبل وزارة الصحة على جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب، في انتظار وصول باقي الكمية.وزارة الصحة قد أقرت بعد إنكار بانتشار فيروس h1n1 بوفاة 5 أشخاص بسبب الإصابة به في عدد من مدن المملكة