ناشطون يشيدون بحملة "خليها تصدي" ويعتزمون اطلاق حملة "خلوها تعفن"

تفاعل الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع منشور الناشط العدني ذو الأصول الهندية وليد توفيق، الذي يشيد بحملة "خليها تصدي" المصرية، واعتزم اطلاق حملة أخرى بعنوان "خلوها تعفن".

وفيما يلي يعيد نعيد نشر المنشور وهو على النحو الآتي :

للناس الي تشتكي في ارتفاع الصيد الديرك والثمد والدجاج واللحم وحتى الكراعين بعضهم يشتكوا من ارتفاعه ،

اقسم بالله انه الشكاء والبكاء في الفيس والهدره الفاضيه دي عمره ماتجيب حل ،

في حلول كثيره عشان تعاقب الناس السرق والتجار الفاسدين ، تقدر تخسرهم وتفلسهم كمان فقط لو كان في عزيمه ونكون معا بعض ،

مصر من ايام شافوا انه سعر السيارات ارتفعت بشكل خيالي راحوا يعملوا هاشتاج #خليها_تصدا الهاشتاج ذا لف مصر كله وجاب نتائج هائله والتجار حق السيارات فعلا اتخبطوا وبدأو الوكلاء في الخساره لدرجة انه الشركات هددت الوكلاء بسحب الوكالات منهم ،

الشعب المصري لم يخرج مظاهره ولم يخرب شيء في بلاده ، بكل ذكاء وحنكه عمل هاشتاج وصل الخبر لغالبية سكان مصر وفعلا محد راح يشتري ولا سياره ،

ليش ماناخذ الفكره منهم ليش مانعمل زيهم هاشتاج على سبيل المثال #خلوها_تعفن قاطعوهم بجد وبحق وحقيقي اقسم بالله في خلال اسبوع واحد فقط بتشوفوا النتائج ،

الصيد بيخيس والدجاج بيعطل واللحم بيتكدس والخضراء بتعطب والتجار بتخاف وبيعملوا لكم الف حساب والله ،

لا ومش كذا وبس وبيرجع الشعب هو الي يتحكم بالاسعار وقادر انه يرجع الاسعار حق زمان ،

كل المطلوب انه نوقف معا بعض ومن غير تعب ومن غير مظاهرات ولا وقفات ولا احتجاجات ،

كل المطلوب فقط تعملوا هاشتاج معين وينتشر الهاشتاج وتبدأ الحمله ضد الفاسدين والسرق .

..

.

#خلوها_تعفن