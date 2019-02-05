شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يشيد بالأبحاث العلمية في مجال الصحافة والإعلام.. فيديو والان مع التفاصيل

أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالأبحاث العلمية لنيل درجة الماجستير لعدد من الباحثين من أبناء المحافظة في مجال الصحافة والإعلام .

جرى ذلك خلال لقائه بمكتبه بالمكلا صباح اليوم الباحثين خالد سعيد مدرك الذي نال درجة الماجستير مؤخراً من جامعة عدن عن رسالته حول "دور الإذاعات المحلية في تنمية المجتمعات المحلية - إذاعة المكلا حضرموت انموذجاً 1967 - 2018م دراسة علمية تحليلية"، ومحمد سعيد الحامدي الذي نال الماجستير عن رسالته "المقال الافتتاحي في صحيفة الطليعة 1959 - 1967م"، وياسر علي لرضي الذي نال درجة حول "صحيفة الرائد الحضرمية 1960 - 1964م دراسة تحليلية في الشكل والمضمون" .

وقدم الباحثون شرحاً عن رسائلهم العلمية التي تناولت محطات من تاريخ الصحافة الورقية والمسموعة في حضرموت والتي تمت مناقشتها واجازتها في شهر يناير المنصرم من قبل قسم الصحافة والإعلام بجامعة عدن، مقترحين على محافظ حضرموت إنشاء صندوق لدعم الدراسات العلمية الجادة.

وثمن المحافظ البحسني جهود الباحثين في إعداد دراساتهم العلمية وتركيزها على الصحافة المكتوبة في حضرموت والإعلام المسموع وأرشفة وتوثيق النجاحات الحضرمية في هذا الجانب ، داعياً الجيل الجديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التركيز على البحث والدراسة في صحافة واعلام المحافظة والإرتقاء بها وتطويرها .