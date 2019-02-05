شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام المهرة يترأس الإجتماع الأول للجنة المناقصات العامة للعام 2019 والان مع التفاصيل

ترأس سالم عبد الله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة نائب رئيس لجنة المناقصات بالمحافظة ، اليوم، بديوان محافظة المهرة، الإجتماع الأول للجنة المناقصات العامة للعام 2019م، لمناقشة عدد من المواضيع البرنامج الإستثماري للعام 2018م المتعلقة بقطاعات التربية والتعليم والمالية و المؤسسة العامة للكهرباء، في عدد من المديريات.

وناقشت اللجنة في إجتماعها مشاريع منها؛ ترميم مبنى مكتب المالية بالمحافظة، ومشروع مدرسة زينة لمديرية منعر ومشروع مدرسة من 6 فصول في منطقة صقر بمديرية حصوين، والأعمال الإضافية لمشروع كهرباء منطقة شغووت بمديرية حوف، والأعمال الإضافية لشبكة كهرباء منطقة هيضيل بمديرية منعر .

واختتمت لجنة المناقصات العامة بالمحافظة اجتماعها الأول للعام الجاري 2019 بإتخاذ القرارات المناسبة تجاه المواضيع المدرجة في جدول الأعمال بعد مناقشات مستفيضة.

حضر الإجتماع؛ الدكتور عوض مبارك سعد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، والأستاذ عويضان سالم يسهول مدير عام مكتب المالية بالمحافظة.

وأمس التقى الاستاذ سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي م/المهرة، مسؤول قسم التوعية القانونية في وزارة الشؤون القانونية وممثل الوزارة الأستاذ حسين الأشعن، اليوم، في ديوان محافظة المهرة، لمناقشة الأمور المتعلقة بالزيارة التي تأتي ضمن برنامج الوزارة في النزولات الميدانية والإطلاع عن كثب على سير عمل مكتب فرع الوزارة والوقوف على أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجه عملهم.

ورحب الأستاذ سالم نيمر، بالأشعن، متمنياً له زيارة مكللة بالنجاح وناقلاً له تحيات محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت، وشاكراً للوزارة خطوتها الجادة في الإطلاع عن قرب لاحتياجات مكتب فرع الوزارة ورفع قدرته العملية عبر التدريب والتأهيل لموظفيه وكادره.

واستمع الأشعن من الأمين العام مدى اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بمكتب فرع وزارة الشؤون القانونية، وتبني نفقاته التشغيلية وتسهيل مهامه القانونية المختلفة، بما يضمن تأديته واجباته الهامة المتمثلة في الترافع وتقديم الاستشارات القانونية الهادفة للحفاظ على المال العام.

وأكد نيمر أن السلطة المحلية تهتم بالكادر الوظيفي لمكتب فرع الوزارة عبر رفده بالخريجين الجامعيين المختصين بالتعاقد معهم والزج بهم في سوق العمل مما يكسبهم خبرة إدارية وعملية تؤهلهم للإرتقاء بالمكتب وتحسين أداؤه.. مثمناً اهتمام الوزارة بهذا الجانب ومعتبرا بأن الغاية هي صنع استقلالية تامة للجانب القانوني.

وأشاد الأستاذ حسين الأشعن بالدعم والاهتمام الذي توليه السلطة المحلية بالمحافظة لمكتب فرع الوزارة، سواء عبر اعتماد النفقات التشغيلية للمكتب أو برفده بالمختصين المؤهلين، وتسهيلها مهام المكتب لممارسة عمله القانوني في جميع مرافق ومكاتب الدولة.. واعداً برفع مالمسه من جهود موظفي المكتب بالمحافظة إلى ديوان الوزارة.

واختتم الأمين العام اللقاء بالشكر للأستاذ حسن الأشعن لزيارته الميدانية التفقدية..​منوهاً إلى إن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون إلى جانب الأخوة في الشؤون القانونية لتلبية متطلباتهم وفق الإمكانات المتاحة لها.