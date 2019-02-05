شكرا لقرائتكم خبر عن المطران بول هندر: زيارة البابا للإمارات حدث تاريخي في الجزيرة العربية والان مع التفاصيل

أشاد المطران بول هندر، النائب الرسولي على جنوب الجزيرة العربية، بزيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات والمشاركة في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، قائلا إنه "حدث تاريخي تشهده شبه الجزيرة العربية بأكملها لأول مرة".

وأشاد هندر بالقداس الضخم الذي أقامه قداسة البابا فرنسيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، والعدد الكبير الذي حضره، معبرا عن سعادته بالزيارة التاريخية والأولى لبابا الكنيسة الكاثوليكية إلى المنطقة.

وأضاف: "هذه الزيارة التاريخية تعمل على تعميق وتعزيز العلاقات وإرساء قيم السلام والتسامح بين شعوب العالم، كما أنها خطوة مهمة في الحوار بين المسلمين والمسيحيين، تسهم في التفاهم المتبادل وصنع السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأثنى المطران بول هندر على مراسم استقبال قداسة البابا فرنسيس في أبوظبي، وحفاوة حكومة دولة الإمارات بالضيف وإكرامه.

واحتضنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشتركة لفضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية تحت عنوان "الأخوة الإنسانية"، وهو ما يحظى باهتمام غير مسبوق، إماراتيا وعربيا ودوليا، وبمواكبة حاشدة من أكثر من 700 صحفي وإعلامي، حيث تعد الزيارة هي الأولى لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.