شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تقصف وتطلق النيران في التحيتا والفازة بالحديدة والان مع التفاصيل

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار واستهداف مواقع قوات العمالقة في منطقة الفازة القريبة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأفادت وحدة الرصد والمتابعة في قوات العمالقة أن مليشيات الحوثي أطلقت النيران على قوات العمالقة مستخدمة الأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.5 بطريقة عشوائية بأوقات متفرقة.

وأكدت وحدة الرصد أن مليشيات الحوثي تواصل تعنتها وخروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل يومي ومستمر دون مراعاه للبنود والشروط الأممية التي وقعت عليها.

وتواصل المليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية بقصف وإستهداف منازل المواطنين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن مليشيات الحوثي أقدمت على إستهداف منازل المواطنين في مديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية مخلفة أضرارا كبيرة حيث تم تدمير عدداً من المنازل في أحياء سكنية مختلفة وتشريد الأهالي منها .

يذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد إستهدفت يوم أمس مديرية التحيتا بشكل هستيري بالمدفعية وقذائف الهاون أجبرت العائلات على النزوح والتشرد من منازلها .