شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل المساعد التميمي يزور سوق قسبل التاريخي بمدينة سيئون والان مع التفاصيل

زار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي،اليوم، سوق قسبل التاريخي بسيئون ( سوق الحنظل) بعد أن تم إعادة تأهيله ورصفه وصيانته وتحسينه بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا من منحة البنك الدولي الاضافية الطارئة عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكلفة إجمالية بلغت 32 مليون و765 ألف و500 ريال.

ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ،تعرف وكيل المحافظة المساعد على الأعمال التي تمت بالسوق وشملت رصف السوق بالأحجار المسطحة وصيانة وتحسين 65 محلا تجاريا موزعة على مساحة السوق البالغة 370 متر مربع.

وأشاد الوكيل المساعد بالمشروع الذي سيسهم في إنعاش الحركة التجارية وجذب المزيد من المتسوقين من أبناء المدينة والوافدين إليها..داعيا إياهم إلى الحفاظ على جمالية المكان ونظافته، شاكرا الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ المشروع.

رافق الوكيل في الزيارة مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري.