شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري ينفذ ضربات مكثفة على المجموعات الإرهابية بريف حمادة الشمالي والان مع التفاصيل

نفذت وحدات من الجيش السوري اليوم الثلاثاء ضربات مكثفة على محاور تحرك وتحصينات المجموعات الإرهابية التي حاولت التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية والبلدات الآمنة بريف حماة الشمالي وذلك في إطار ردها على خروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدات من الجيش السوري وجهت رمايات مدفعية على أوكار المجموعات الإرهابية في أطراف بلدة قلعة المضيق في حماة ردا على اعتداءاتها واستهدافها بالرصاص لنقاط الجيش والمناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي.

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش السوري تعاملت مع الاعتداءات الإرهابية وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم مرابض ونقاطا محصنة.

وفي السياق ذاته، خاضت وحدات من الجيش السوري اشتباكات مع مجموعات إرهابية على أطراف بلدتي "الجنابرة وتل عثمان" حاولت التسلل باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي، أسفرت عن إحباط محاولة التسلل بعد مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وإجبار الباقين على الفرار.

يذكر أن وحدات من الجيش السوري دمرت أمس أوكارا وتجمعات للإرهابيين وأوقعت قتلى بين صفوفهم في محيط قرى "الجنابرة وتل عثمان ولحايا والتح وبداما والناجية" بريفي حماة وإدلب.