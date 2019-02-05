رئيس اليمن يمنح أسر ضحايا ألغام الحوثي وسام الواجب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، وسام الواجب إلى أسر ضحايا الألغام الأجانب في مركز "مسام" السعودي، الذين قضوا في حادثة نزع وتجميع وتفجير الألغام بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة السعودية الرياض مدير مركز الملك سلمان للإغاثه والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة والسفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر ومدير مركز "مسام" لنزع الألغام أسامه القصيبي وعدد من العاملين في المشروع وأهالي الضحايا الأجانب من كرواتيا وكوسوفو وجنوب أفريقيا وغيرها، وفقا لوكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وأشاد هادي بإنسانية وبطولات الخبراء التي قدموها من خلال عملهم الميداني في مساعدة الشعب اليمني وفي مناطق حقول الألغام التي عملوا فيها على الدوام لخدمة الإنسانية وزرع البسمة والحياة لدى الأسر والشعوب المتضررة.





وتطرق إلى جرائم المليشيا الحوثية الانقلابية التي زرعت الأرض اليمنية بحقول من الألغام تقدر بملايين من أنواع الصواعق والمتفجرات المختلفة، وما حملته وتحمله معها من كوارث ومآس إنسانية طالت الأبرياء في طول اليمن وعرضه مخلفة معها عاهات وإعاقات دائمة لخيرة شباب وأطفال اليمن.

وقال إن هذه الجرائم والأعمال الإرهابية المحرمة دولياً تستدعي معها وقفة جادة من المجتمع الدولي في وجه تلك الجماعات المارقة لردع أعمالها وجرائمها الشائنة.





وثمن هادي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على أعماله وبصماته الإغاثية والإنسانية على الدوام، معبراً عن شكره للمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" الذي يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً وأودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.

وكان 5 من الخبراء الأجانب في مركز مسام قتلوا قبل أكثر من أسبوعين أثناء قيامهم بواجبهم في إتلاف الألغام الحوثية بمأرب اليمنية.