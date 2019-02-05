رفض إطلاق سراح شيخ قبيلة ضُبط متلبسا بالرشوة

في تطورات جديدة لواقعة توقيف شيخ قبيلة أيت يعزم في الحاجب، متلبسا بتسلم ” رشوة”، أمرت المحكمة الابتدائية في مكناس، أمس الإثنين، بإيداع المتهم سجن تولال، وأرجأت الملف لتاريخ 18 فبراير الجاري.

وكشفت مصادر ” اليوم24″، أن المحكمة رفضت طلب السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع المتهم، وقررت محاكمته في حالة اعتقال.

وكان المتهم قد أحيل على أنظار النيابة العامة، صباح يوم السبت الماضي، بحضور سيدة، قالت المصادر إنها قامت ببيع ” براكة” لشخص، يرجح أنه المبلغ عن قضية الرشوة، في وقت كان يهم بإعداد وثائق، قبل أن يتسبب في توقيف عون السلطة، بعد اتصاله بالرقم الأخضر، حيث وضعت مصالح الشرطة القضائية، بتعليمات النيابة العامة، كمينا أسقط ” الشيخ” متلبسا بتسلم ” رشوة”.