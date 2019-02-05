تاس: إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في روسيا بعد إنذارات كاذبة بوجود قنابل

أفادت وكالة "تاس" الروسية أنه تم إجلاء عشرين ألف شخص الثلاثاء من مبان حكومية ومراكز تجارية ومدارس في موسكو وجوارها بعد تلقي إنذارات كاذبة بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، مشيرة الى أن الانذارات الكاذبة استهدفت أكثر من 90 مبنى في موسكو وأكثر من 40 في المنطقة المحيطة بالعاصمة.
وأُرسل عدد كبير من الانذارات عبر البريد الإلكتروني من الخارج خصوصا من أوكرانيا وكانت صياغتها متشابهة، وفق وسائل إعلام روسية. وحصلت عمليات إجلاء أيضاً في سان بطرسبرغ، التي تلقت انذارات كاذبة بوجود قنابل مشابهة في الأيام السابقة. ولم يعثر على أي جسم مشبوه نتيجة عمليات التفتيش التي تلت عمليات الإخلاء.
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