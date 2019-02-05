أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف أنه لم تحدث اتصالات داخل الكرملين مع ممثلي حركة طالبان الأفغانية بشأن عقد اجتماع معهم.
وأشارت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى أن موسكو تستضيف مؤتمرا حول التسوية في أفغانستان اليوم وغدا، وتم توجيه دعوة لحضور المؤتمر إلى الحكومة الأفغانية والمعارضة، وخاصة حركة طالبان.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر وفود ممثلة عن المغتربين الأفغان في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا، فضلا عن ممثلين من إيران وباكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: لم نخطط لعقد اجتماع مع ممثلي طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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