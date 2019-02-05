بيسكوف: لم نخطط لعقد اجتماع مع ممثلي طالبان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "​الكرملين​" ​ديمتري بيسكوف​ أنه لم تحدث اتصالات داخل الكرملين مع ممثلي ​حركة طالبان​ الأفغانية بشأن عقد اجتماع معهم.

وأشارت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى أن موسكو تستضيف مؤتمرا حول التسوية في أفغانستان اليوم وغدا، وتم توجيه دعوة لحضور المؤتمر إلى الحكومة الأفغانية والمعارضة، وخاصة حركة طالبان.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر وفود ممثلة عن المغتربين الأفغان في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا، فضلا عن ممثلين من إيران وباكستان.