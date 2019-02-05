توقيف امرأة على خلفية حريق في مبنى سكني بباريس

أوقفت ​الشرطة الفرنسية​ إمرأة على خلفية حريق اندلع في مبنى سكني في أحد الأحياء الراقية في ​باريس​ ليل الإثنين الثلاثاء، وأودى بحياة ثمانية أشخاص، فيما تحقق الشرطة في احتمال أن يكون الحريق متعمدا، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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